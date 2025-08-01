Besni'de 16 Çifte Faizsiz Evlilik Kredisi Desteği

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 16 çift faizsiz evlilik kredisi için son aşamayı tamamladı.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi" kapsamında önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi.

1 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen eğitim programıyla birlikte, projeye uygunluk sağlayan 16 çift evlilik öncesi eğitimlerini tamamlayarak 150 bin TL tutarındaki faizsiz evlilik kredisi için son aşamayı da geçti.

Proje kapsamında, genç çiftlere sadece maddi destek sunulmakla kalınmıyor; aynı zamanda bilinçli ve sağlıklı evliliklerin temelleri de atılıyor. Eğitim programında çiftlere, evlilik sürecine ilişkin temel bilgiler, etkili iletişim becerileri, aile içi ilişkiler, evlilikte hak ve sorumluluklar gibi birçok başlıkta bilgi verildi.

Projeden yararlanmak isteyen gençlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, üzerlerine kayıtlı herhangi bir taşınmaz bulunmaması, 18-29 yaş arasında olmaları ve gelir kriterlerini sağlamaları gerekiyor. Başvuru şartlarına göre, son altı aylık gelir ortalaması ile son aya ait toplam gelirin, asgari ücretin 2,3 katını geçmemeli.

Uygunluk sağlayan genç çiftlere 150 bin TL tutarında faizsiz evlilik kredisi sunuluyor. Kredi, 2 yıl geri ödemesiz, ardından 2 yıl boyunca aylık eşit taksitlerle geri ödenecek şekilde veriliyor.

İlk olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde pilot uygulama olarak başlatılan proje, bugün itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya devam ediyor.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, eğitim programlarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, katılım sağlayan tüm çiftlere mutlu ve sağlıklı bir evlilik hayatı diledi. - ADIYAMAN