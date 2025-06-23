Bellona, Fransa'da 9. Mağazasını Açtı

Bellona, Fransa'da 9. Mağazasını Açtı
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Mobilya sektörünün önde gelen markalarından Bellona, Fransa'daki 9. mağazasını Ferney Voltaire'deki Escape Candide Alışveriş Merkezi'nde açarak uluslararası büyüme stratejisini sürdürüyor. Mağaza, modern tasarımıyla Fransız tüketicilere hizmet vermeye başladı.

Mobilya sektörünün lider markalarından Bellona, global büyüme stratejisi doğrultusunda yurt dışı varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Marka, Fransa'daki 9. mağazasını ülkenin ticaret merkezlerinden biri olan Ferney Voltaire'deki Escape Candide Alışveriş Merkezi içinde hizmete açtı.

400 metrekarelik alanda konumlanan yeni Bellona mağazası, modern çizgileri ve fonksiyonel tasarımıyla Fransız tüketicilerle buluşurken, açılış töreni de dikkat çeken bir katılımla gerçekleşti. Etkinliğe; Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, İhracat Direktörü Arif Emre Ölmeztoprak, üst düzey yöneticiler ve seçkin davetliler katıldı. Açılışta konuşan Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, Fransa pazarının marka için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

"Fransa ile aramızda güçlü bir bağ kurduk. Bugün açılışını yaptığımız mağaza ile bu bağı daha da sağlamlaştırıyoruz. Bellona olarak sadece ürün ihraç etmiyoruz; aynı zamanda yaşam alanlarına konfor, estetik ve yenilik katıyoruz. Ferney Voltaire'deki bu yeni yatırımımız, markamızın global yolculuğundaki önemli bir duraktır."

Yeni mağaza ile birlikte Bellona'nın yurt dışındaki mağaza sayısı 78'e ulaştı. Global ölçekte faaliyetlerini her geçen gün daha da büyüten marka, yüksek kalite standartları ve kullanıcı odaklı tasarımlarıyla dünyanın dört bir yanında daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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