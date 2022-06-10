Belediye ekipleri sabaha kadar çalışarak çökme yaşanan yeri onardılar - Haberler

Belediye ekipleri sabaha kadar çalışarak çökme yaşanan yeri onardılar Bilecik'te dün gece sağanak yağış sonrası çöken yol, ekiplerin sabaha kadar süren çalışmaları sonucu onarıldı. Bilecik'te dün gece sağanak yağış sonrası çöken yol, ekiplerin sabaha kadar süren çalışmaları sonucu onarıldı. Bilecik'te kent merkezinde etkili olan sağanak yağış sonrası Ertuğrul Gazi Mahallesi Hizmet Sokak üzerinde belediyenin alt yapı çalışması sebebi ile kazı yaptığı ardından üzerinin kapattığı bölgede çökme yaşandı. Yaşanan çökmede park halindeki 5 araç hasar gördü. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, belediye yetkileri çökme yaşanan yerlere iş makinesi yardımıyla geç saatlere kadar toprak takviyesi yaparak onardı. Bölge güvenlik şeridiyle çevrilmesinin ardından araç trafiğe açıldı. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Tragger Bilecik Yerel Haberler

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