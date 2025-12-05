Eskişehir ve Belarus arasındaki iş birliği potansiyelleri değerlendirildi

Eskişehir'e gelen Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz ve beraberindeki ticaret heyeti, Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) iş birliği potansiyelleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

ESO üyeleriyle gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde; ortak projeler, tedarik, distribütörlük ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Albayrak'ın paylaşımında, "Hayvancılık ekipmanlarından mikroelektroniğe, inşaattan otomotiv yan sanayine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Belarus menşeili firmalarla Eskişehirli sanayiciler olarak iş birliği potansiyellerini detaylı olarak değerlendirdik. ESO'nun uluslararası iş birlikleriyle güçlenmeye devam etmesinden gurur duyuyor, misafirperverlikleri için Celalettin Kesikbaş başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR