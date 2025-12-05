Haberler

Eskişehir ve Belarus arasındaki iş birliği potansiyelleri değerlendirildi

Eskişehir Sanayi Odası'nda Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz ve beraberindeki heyet, ESO üyeleriyle iş birliği potansiyellerini değerlendirdi. Görüşmelerde ortak projeler, yatırım fırsatları ve distribütörlük konuları üzerinde duruldu.

Eskişehir'e gelen Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz ve beraberindeki ticaret heyeti, Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) iş birliği potansiyelleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

ESO üyeleriyle gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde; ortak projeler, tedarik, distribütörlük ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Albayrak'ın paylaşımında, "Hayvancılık ekipmanlarından mikroelektroniğe, inşaattan otomotiv yan sanayine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Belarus menşeili firmalarla Eskişehirli sanayiciler olarak iş birliği potansiyellerini detaylı olarak değerlendirdik. ESO'nun uluslararası iş birlikleriyle güçlenmeye devam etmesinden gurur duyuyor, misafirperverlikleri için Celalettin Kesikbaş başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
