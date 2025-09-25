Bedensel Engelli Esnaf 48 Yıldır Bisiklet Satıyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde bedensel engelli olarak 48 yıldır bisiklet satışı yapan esnaf, genç yaşta başladığı mesleğini şükürle sürdürdüğünü söyledi. Esnaf, gelirlerinin giderlerini karşıladığını ifade ederek, "Gelirimiz giderimizi karşılıyorsa bizden mutlusu yok" dedi.

Mesleğinde uzun yıllar boyunca sektördeki zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalıştığını belirten bedensel engelli esnaf Erdal Şentürk, yaz aylarında işlerinin hareketlendiğini, özellikle karne dönemlerinde velilerin çocuklarına bisiklet almak için dükkanına geldiğini söyledi.

İşlerinin seyrine değinen Şentürk, "Çok şükür işlerimiz iyi gidiyor, kendi yağımızda kavruluyoruz. Yüksekte gözümüz yok. Sezon başında durgunluk olur mu diye endişelendik ama sıkıntısız atlattık" diye konuştu.

Kış aylarına göre yaz döneminde işlerin daha hareketli olduğunu vurgulayan Şentürk, "Karne haftalarında işlerimiz biraz daha canlanıyor. Fiyatlar yüksek gelse de biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bisiklet fiyatlarına dair bilgiler veren Şentürk, şöyle devam etti:

"Çocuk bisikletleri 3 bin 500 liradan başlıyor. Daha kaliteli modeller 4 bin 500 liradan itibaren satılıyor. Yetişkin bisikletleri ise 10 bin liradan başlıyor, markasına ve kalitesine göre değişiyor. İmkanı olmayana taksit yapmaya çalışıyoruz. Vatandaş bisiklet alırken vites, kol, ayna takımları ve gövdeye dikkat etmeli, özellikle alüminyum olmasına özen göstermeli."

Sektördeki dalgalanmalara rağmen umutlu olduklarını söyleyen Şentürk, "Beklentimiz işlerin daha iyi olması" ifadelerini kullandı. - SAMSUN