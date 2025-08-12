BEBKA, Yerel Kalkınma Hamlesi ve Yatırım Teşvik Programlarını Tanıttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" ve "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi" tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın tanıtımı yapılarak ve program kapsamında yatırımcılara sunulan destek ve fırsatlar paylaşıldı. Etkinlikte ayrıca yeni yatırım teşvik sistemi ile ilgili güncel bilgiler ve Kaynak Verimliliği Teknik Destek Programı hakkında bilgi aktarıldı.

Programa, BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kadir Uysal'ın yanı sıra iş dünyası temsilcileri, kamu kurum yöneticileri ve sektör paydaşları katıldı.

Açılış konuşmasında BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırımların artırılması ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara değindi. Eskişehir için dört öncelikli yatırım alanı belirlendiğini ifade eden Bayram, "Havacılık sektöründe yüksek alaşımlı dövme parçalar, raylı sistemlerde akıllı vagon üretimi, kimya alanında sodyum silikat ve zeolit 4A üretimi, metal işleme sektöründe ise takım tezgah aksesuarları üretimi öncelikli yatırım konularımız arasında yer alıyor" dedi

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yeni sistemin KOBİ'lere yatırım ortamı sağladığını, planlı sanayileşmeyi desteklediğini ve yeşil ile dijital dönüşüm sürecine katkı sunduğunu vurguladı. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kadir Uysal ise programın, dışa bağımlılığı azaltmayı ve stratejik ürünlerde yerli üretimi artırmayı hedeflediğini belirtti..

Yapılan açılış konuşmaları sonrası, BEBKA Uzmanları Seyfettin Kacır ve BEBKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fatih Aydın tarafından yapılan ve programın detaylarının yer aldığı sunumlara geçildi. Sunumların ardından program, gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ESKİŞEHİR