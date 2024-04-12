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Bayram tatilcilerinin dönüş yolculuğu başladı

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9 günlük Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik akıcı seyrediyor. Tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen sürücüler erkenden yola çıkarak Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri yollarda alınmış durumda. İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan bir nokta olan Bolu geçişinde, dönüş trafiğinin pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Tatil Bolu Yerel Yaşam Güncel Haberler

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