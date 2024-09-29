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Bayraktar Akıncı TİHA, TEKNOFEST için selamlama turu gerçekleştirdi

Bayraktar Akıncı TİHA, TEKNOFEST için selamlama turu gerçekleştirdi
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Mersin'den havalanan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Adana'da yapılacak TEKNOFEST öncesinde selamlama turu yaptı. TİHA, Mersin'den kalkarak Adana semalarında uçtu ve festivalin tanıtımını gerçekleştirdi.

BAYRAKTAR Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) öncesinde Mersin'den havalanıp, Adana'da selamlama turu yaptı.

Kentte bu yıl ilk kez 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 10'uncu TEKNOFEST'e sayılı günler kala festivalin simgesi haline gelen Bayraktar Akıncı TİHA selamlama turu yaptı. Mersin Susanoğlu Sahili'nden kalkan Bayraktar Akıncı TİHA, Sabancı Merkez Camisi üzerinde tur attı. Kent semalarında vatandaşları selamlayan Bayraktar Akıncı TİHA daha sonra festivalin gerçekleştirileceği Adana Şakirpaşa Havalimanı'na iniş yaptı.

Festivalde, yerli ve milli teknoloji projelerinin tanıtılmasının yanı sıra çeşitli yarışmalar, gösteriler ve etkinlikler yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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