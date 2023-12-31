Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Yeni Yıl Mesajı Yayınladı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında birlik, beraberlik, barış, mutluluk, sağlık ve huzur diledi. Bayraklı için çalıştıklarını belirten Başkan Sandal, "2024 yılında da hizmetlerimiz sürecek, verdiğimiz sözler bir bir yerine gelecek. Biz Bayraklı'da büyük bir aileyiz! Yeni yıl hepimize umut olsun. 2024, Bayraklı'nın yılı olsun" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yeni yıla saatler kala bir mesaj yayınladı. Mesajında önemli açıklamalara yer veren Başkan Sandal, Bayraklı'da hizmetle geçen yaklaşık 5 yılda 7'den 70'e toplumun her kesimine eşit ve adil sosyal belediyecilik yaptıklarını belirterek, "Yolları, kaldırımları, kavşakları, parkları, sosyal alanlarıyla Bayraklı'yı örnek bir ilçe haline getirdik. Deprem sonrası dirençli bir kent oluşturmak adına Bayraklı'nın yüzde 70'ini yeniden planladık. Kentsel dönüşümün önünü açtık. Kreşlerimizle, eğitim modelimiz ve liyakat esasıyla sınavla belirlediğimiz öğretmenlerimizle Türkiye'ye örnek olduk. Anaokulundan üniversiteye kadar çocuklarımızı geleceğe ücretsiz hazırlarken onların başarılarıyla gurur duyduk. Başarılı sporcularımızın turnuvalardan elde ettikleri dereceler göğsümüzü kabarttı. Eğitimde, sağlıkta, sporda kültür ve sanatta marka kent Bayraklı'ya kent kimliği kazandırdık" dedi.

"Verdiğimiz sözleri tuttuk"

Uluslararası Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali ile yerli ve yabancı ünlü şair-yazar ve sanatçıları Bayraklı'da ağırladıklarını ve ilçenin adını dünyaya duyurduklarını ifade eden Başkan Sandal, sözlerini şöyle noktaladı: "Avrupa'nın en büyük İzmir'in ilk Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nı Bayraklı'ya kazandırdık. Hastalıkta, sağlıkta hayatın her alanında ilçe sakinlerimizin yanında olduk. Son yerel seçimlerden bu yana Bayraklı'yı sokaktan yöneterek hangi mahallemizde hangi vatandaşımızın derdi, sıkıntısı varsa yanında olmaya çalıştık. Pandemi, deprem sel gibi felaketleri atlattık ama tüm zorluklara rağmen hiçbir projemizi yarıda bırakmadık. Verdiğimiz sözleri tek tek tuttuk ve geldiğimiz noktada vaatlerimizin yüzde 80'ini tamamladık. Bundan sonra daha büyük işler yapma zamanı. Yeni yıl hepimize umut olsun. 2024, Bayraklı'nın yılı olsun." - İZMİR