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Bayburt Tarım Müdürlüğü personeli ayçiçeği çiftçilerine hasatta dane kaybı uyarısı yaptı

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Bayburt Tarım Müdürlüğü personeli ayçiçeği çiftçilerine hasatta dane kaybı uyarısı yaptı
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, il genelindeki ayçiçeği tarlalarında hasat kontrolü yaptı. Üreticilere dane kaybını azaltma, biçerdöver ayarı, doğru hasat zamanı ve nem kaynaklı kayıplara karşı muhafaza konusunda bilgi verildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, il genelindeki ayçiçeği üretim alanlarında hasat kontrolleri gerçekleştirdi. Saha çalışmalarında tarlalardaki hasat süreci yerinde incelenerek ürünlerin genel durumu değerlendirildi.

Kontroller sırasında üreticilere, ayçiçeği hasadında dane kayıplarının azaltılması, biçerdöver ayarlarının ürünün durumuna göre yapılması ve hasat zamanının doğru belirlenmesi konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca hasat edilen ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve yüksek nemden kaynaklanabilecek ürün kayıplarının önlenmesi konusunda uyarılar yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere bereketli, verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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