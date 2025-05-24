Bayburt'ta Zabıta Ekiplerinden Hijyen ve Gramaj Denetimi

Bayburt'ta Zabıta Ekiplerinden Hijyen ve Gramaj Denetimi
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Bayburt'ta Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlar ve marketlerde hijyen ve gramaj denetimleri yaparak, esnafa uyarılarda bulundu. Ekipler, sağlık yönetmeliğine uymayan işletmelere ceza uygulayacak.

Bayburt'ta Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, hijyen ve gramaj denetimleri devam ediyor. Ekipler, fırınlarda ve marketlerde gramaj kontrolleri yaparak, hijyen denetiminde bulundu.

Kentteki fırınlarda, marketlerde denetime çıkan zabıta ekiplerince, ekmeklerin gramajları kontrol edildi, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı denetlendi. Belirlenen gramajın altında ekmek satışının yapılmayacağını bildiren zabıta ekipleri, fırıncı esnafına gerekli uyarılarda bulundu. Ekipler, hijyen kurallarına, sağlık yönetmeliğine uymayan işletmelere gerekli cezai işlem uygulanacağını belirterek, rutin denetimlerin devam edeceğini işletme sahiplerine hatırlattılar. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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