Bayburt'ta üreticilere yüzde 75 hibeli nohut tohumu desteği

Bayburt'ta üreticilere, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yüzde 75 hibeli nohut tohumu desteği verilecek. Başvurular 23 Mart'ta başlayacak, 27 Mart Cuma günü sona erecek.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, projeden faydalanmak isteyen üreticilerin 23 Mart-27 Mart 2026 tarihleri arasında Bayburt Merkez Tarım Kredi Kooperatifine başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada, destekten yararlanacak üreticiler için 2026 ÇKS sistemine kayıtlı olma ve üretim yapılan ilçe veya köyde ikamet etme şartı arandığı belirtildi. Desteklemenin en az 5, en fazla 50 dekar alan için uygulanacağı ifade edildi.

Proje kapsamında sağlanacak destekle, tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve nohut üretiminin artırılmasının hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
