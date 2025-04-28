Bayburt'ta Unutulmaz Düğün Ciritleri

Bayburt'ta uzun yıllardır ciritle uğraşan cirit eski sporcusu baba, evlenecek oğlu için düğün ciridi organize ederek, kentte faaliyet gösteren atlı spor kulüplerini maç oynamaya davet etti. Cirit sporcuları da bu mutlu güne katkıda bulunmak amacıyla daveti geri çevirmeyip, cirit oynadılar.

Bayburt'ta eski bir gelenek olan düğün ciritleri, yaşatılmaya devam ediyor. Uzun yıllar ata sporu ciritle ilgilenen Kamil Altıparmak, kendi gibi ciritçi olan oğlu Yiğit Altıparmak'a unutamayacağı bir anı bırakmak adına cirit müsabakası organize etti. "Ciritçilerin düğün eğlencesi böyle olur" denilerek düzenlenen düğün ciridi, renkli görüntülere sahne oldu. Dünya evine giren Yiğit Altıparmak'ı, diğer atlı spor kulübü oyuncuları da yalnız bırakmadı. Cirit sporcuları müsabakaya hem oyuncu, hem de seyirci olarak katkıda bulundular. Davul zurna eşliğinde Bayburt Atlı Cirit Sahasında oynanan maçta, rekabet yerini eğlenceye bıraktı. Keyifli anların yaşandığı düğün ciridinde baba Kamil Altıparmak da ata binerek, cirit oynadı. Dostlarını mutlu günlerinde yalnız bırakmayan, düğün ciridine gelen Kop Atlı Spor Kulübü Başkanı Erkan Tokay, yeni evlenen gençlere mutluluklar dileyerek, düğün ciritlerinin devam etmesi temennisinde bulundu. Ciritle ilgilenen, cirit sevdalısı Hacı Bayram Yılmaz, arkadaşı Kamil Altıparmak'ın ciride çok katkıda bulunduğunu, ciritte duayen olduğunu söyleyerek, Altıparmak ailesine güzel dileklerini iletti. Baba Kamil Altıparmak, düğün eğlencesi olarak cirit müsabakası düzenlediklerini belirterek, "Oğlumun düğün eğlencesini ciritle yapmak istedim. Bugün bizi yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim, ciridimizi şenlendirdiler. Kazasız belasız maçı tamamladık. Gelinime, oğluma mutluluklar dilerim" dedi. - BAYBURT