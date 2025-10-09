Haberler

Bayburt'ta Kırsalda Bereket Projesi Kapsamında Hayvan Kontrolleri Yapıldı

Bayburt'ta Söğütlü, Pamuktaş ve Taşkesen köylerinde Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamındaki etçi ırk damızlık hayvanların sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü ve teknik personeller çiftçilere yeni destekleme modeli hakkında bilgi verdiler.

Bayburt merkeze bağlı Söğütlü, Pamuktaş ve Taşkesen köylerinde işletmecilere Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında teslim edilen etçi ırk damızlık hayvanların kontrolleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Kürşad Yıldız, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Muammer Araz ile teknik personellerin katılımıyla çiftçi ziyaretleri yapıldı. Ziyaretlerde, çiftçilere tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgiler verildi.

Proje kapsamında teslim alınan hayvanların sağlık durumları ve bakımları kontrol edilerek, üreticilere işlerinde kolaylıklar dilendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
