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Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı

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Bayburt'ta yeni açılan bir kadın giyim mağazasında indirimli fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar kasa önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 10 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, denemeden bile alışveriş yaptı.

Bayburt'ta kadın giyim üzerine açılan bir mağazada indirimli fiyatlar izdihama neden oldu. 10 liradan başlayan fiyatları duyan vatandaşlar mağaza içerisinde kuyruklar oluştururken, müşteriler aldıklarının fiyatını ödeyebilmek için kasa önünde dakikalarca beklediler.

KİMİSİ DENEMEDEN, KİMİSİ FİYATINA BİLE BAKMADAN ALDI

Bayburt'un Velişaban Mahallesi'nde hizmete giren kadın giyim mağazasında işletme sahipleri açılışa özel kampanya düzenleyerek, kıyafetleri 10 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Sabahın erken saatlerinde mağazaya gelen ve kapıların açılmasını beklemeye başlayan vatandaşlar, mağazanın önünde kalabalık oluşturdu. Kapıların açılmasıyla başlayan alışveriş yarışı adeta izdihama dönüştü, vatandaşlar ucuz kıyafetleri kimseye kaptırmamak için hem zamanla, hem de birbirleriyle yarıştılar. İndirimli fiyatlarla satışa sunulan kıyafetleri ise kimisi hiç denemeden, kimisi de fiyatına bakmadan aldığı gibi koluna yığdı, kasa önünde ödeme yapmak için sıraya girdi.

Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı

ERKEN SAATLERDE GELDİLER

Sabahın erken saatlerinde alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen Derya Polat isimli vatandaş, "Bayburt'ta yeni açılan bir mağazada, açılışa özel 10 liradan başlayan fiyatlarla ürünler satılıyor. Biz de sabahtan geldik, alışverişimizi yaptık hala daha yapmaya devam ediyoruz. Ürünler çok fazla, çok güzeller. Çok yoğun bir kalabalık var. Ben sabah 09.00'da geldim, o saatten beri buradayım. Kalabalık çok fazla bu yüzden ürünlere çok çabuk ulaşamıyoruz" diyerek konuştu.

"3-4 SAATTİR BURADAYIZ"

Uygun fiyatlarla ürün alabilmek için 3-4 saattir alışveriş yapan, kuyrukta bekleyen bir diğer müşteri Asude Aydın ise, "Alışveriş yapmaya geldim, çok ciddi bir yoğunluk var. İnşallah paramızı ödeyip, kıyafetlerimizi alıp çıkacağız. Saat 13.00'ten beri buradayım. Yoğunluktan dolayı bayağı bir bekledik. Çok güzel ürünler var inşallah alıp çıkarız. Bayağı bir yoğunluk var o yüzden 3-4 saattir buradayız" ifadelerini kullandı.

Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıarabulucu avukat:

İsraf Haramdır. ihtiyacı olmayan şeyi almak,reklam için izdihama neden olmak vs vs bu açgözlülük

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