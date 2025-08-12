Bayburt'ta Alabalık Yetiştiriciliği Değerlendirildi

Bayburt'ta Alabalık Yetiştiriciliği Değerlendirildi
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, alabalık yetiştiriciliği işletmesinde üretim süreçlerini inceleyerek sürdürülebilir su ürünleri üretimi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü Kürşad Yıldız, Orhan İşi'ye ait alabalık yetiştiriciliği işletmesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında üretim süreçleri yerinde incelenirken, işletmenin mevcut durumu ve sürdürülebilir su ürünleri üretimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Köse, su ürünleri sektörüne katkı sağlayan İşi'ye işlerinde kolaylıklar diledi. İşi ise, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne destek ve katkılarından ötürü teşekkür etti. - BAYBURT

