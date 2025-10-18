Haberler

Bayburt'ta 2025 Yılı Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı

Bayburt'ta 2025 Yılı Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı tarım sigortaları hakkında bilgi paylaşımında bulunmak üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıda tarım sigortalarının kapsamı, riskler ve destekler ele alındı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı organize edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Müdür Yardımcıları Abdurrahman Müftüoğlu ve Gökmen Şengün, Erzurum TARSİM Bölge Müdürü Erkan Gür ile TARSİM teknik personelleri katıldı.

İl Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen toplantıda, 2025 yılı tarım sigortaları uygulamaları, kapsama alınan riskler ve üreticilere sağlanan destekler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca, tarım sigortalarının üreticilere sağladığı güvenceler, yeni dönemde yapılan kapsam genişletmeleri ve sigorta bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantının sonunda, katılımcıların soruları yanıtlanarak, tarım sigortalarının üreticiler için önemine değinildi, yeni dönem uygulamalarının sahada etkin şekilde yürütülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Eğitim sistemi sil baştan! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporun detayları

Eğitim sistemi sil baştan! 2 yılda lise diploması alınabilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Girona'da Dominik Livakovic krizi! Ortalık fena karıştı

Girona'da Livakovic krizi! Ortalık fena karıştı
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Kızı ilk kez açıkladı: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı

Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı ilk kez açıklandı
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu

Dev balığı onlarca kişi çekemedi! Karaya vurduğu yerin ayrı önemi var
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir

Yıl sonu gram altın ne kadar olacak? Ekonomistten dikkat çeken tahmin
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu

Mert ve Necip'e büyük şok! İşte Beşiktaş'ın yeni kaptanları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.