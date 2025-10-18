Bayburt'ta 2025 Yılı Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı organize edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Müdür Yardımcıları Abdurrahman Müftüoğlu ve Gökmen Şengün, Erzurum TARSİM Bölge Müdürü Erkan Gür ile TARSİM teknik personelleri katıldı.

İl Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen toplantıda, 2025 yılı tarım sigortaları uygulamaları, kapsama alınan riskler ve üreticilere sağlanan destekler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca, tarım sigortalarının üreticilere sağladığı güvenceler, yeni dönemde yapılan kapsam genişletmeleri ve sigorta bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantının sonunda, katılımcıların soruları yanıtlanarak, tarım sigortalarının üreticiler için önemine değinildi, yeni dönem uygulamalarının sahada etkin şekilde yürütülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. - BAYBURT