Batman Valisi Ekrem Canalp, Bal Sağım Törenine Katıldı

Batman Valisi Ekrem Canalp, Bal Sağım Törenine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki Cobet Yaylası'nda gerçekleştirilen sezonun ilk bal sağımına katıldı. Arıcılarla bir araya gelen Vali, bölgenin arıcılıktaki verimliliğine vurgu yaptı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde bulunan Topluca köyü Cobet Yaylası'nda gerçekleştirilen sezonun ilk bal sağımına katıldı.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, kurum müdürleri ve arıcılıkla uğraşan vatandaşlar, Cobet Yaylası'nda yapılan bal sağımına katıldı.

Canalp, arıcılarla bir araya gelerek bal üretim süreci hakkında bilgi aldı. Üreticilerin emeğini takdir eden Vali, "Bölgemiz arıcılık açısından Türkiye'nin en verimli alanlarından birine sahip. Cobet Yaylası'nda üretilen balın hem ilimizin tanıtımına hem de ekonomisine katkısı büyüktür" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor

Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım'ın, 'Otur sen lan' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi

Aziz Yıldırım'ın, "Otur sen lan" dediği Hamdi Akın'dan flaş hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.