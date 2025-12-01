Haberler

Batman Üniversitesi'nde 5. Enerji Zirvesi Gerçekleşti

Batman Üniversitesi'nde 5. Enerji Zirvesi Gerçekleşti
Enerji alanında uzmanlar, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği 5. Enerji Zirvesi, Türkiye'nin enerji politikaları ve nadir element potansiyeli gibi konuları ele aldı. Türkiye'de ekonomiye kazandırılabilecek 33 çeşit nadir element olduğu belirtildi.

Batman Üniversitesi tarafından COP30 temasıyla bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Enerji Zirvesi, enerji alanındaki uzmanları, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Üç ayrı salonda eş zamanlı yürütülen oturumlarda Türkiye'nin enerji politikaları, yer altı kaynakları, madencilik potansiyeli ve geleceğin enerji stratejileri ele alındı.

Doç. Dr. Rıda Tür'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda konuşan TPIC Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Altuğ, Türkiye'nin nadir element potansiyeline dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu. Altuğ, dünyada stratejik öneme sahip nadir elementlerin giderek kritik hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'de ekonomiye kazandırılabilecek 33 çeşit nadir element var. Türkiye nadir element konusunda oldukça zengin. Kazdıkça buluyorsunuz."

Enerji dönüşümü, elektrikli araçlar, savunma sanayii ve yüksek teknoloji üretiminde kullanılan bu elementlerin, Türkiye'nin gelecek vizyonunda önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Altuğ, mevcut yatırımların artırılması halinde Türkiye'nin bu alanda bölgesel güç olabileceğinin altını çizdi.

Zirvede yerli enerji üretiminin artırılması, madencilikte sürdürülebilirlik, deprem sonrası enerji güvenliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijitalleşmenin enerji sektörüne etkileri gibi birçok başlık da masaya yatırıldı.

Türkiye'nin enerji yol haritasına ışık tutan 5. Enerji Zirvesi, gün boyu süren oturumların ardından kapanış bildirgesinin duyurulmasıyla sona erdi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
