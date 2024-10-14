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Batman Petrolcity AVM'de Ortaklar Mahkemelik Oldu

Batman Petrolcity AVM'de Ortaklar Mahkemelik Oldu
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Batman Petrolcity AVM'deki ortaklar ile yönetim arasındaki problemler nedeniyle mahkemelik durumda olan AVM'ye kayyum atandı. Ortaklar, yönetimin şeffaflık göstermediğini iddia ederek çeşitli davalar açtı.

Batman'da 25 ortaklı Batman Petrolcity AVM mahkemelik oldu. AVM'nin ortakları ile yönetimi arasında uzun süredir yaşanan sorunlar bir türlü çözülemeyince, ortaklarca açılan davalar nedeniyle en sonunda şirkete kayyum ataması yapıldı.

Mahkeme süreci ile ilgili basına yansıyan iddialar üzerine açıklama yapan Petrolcity AVM ortaklarından Ahmet Oran, AVM yönetimin şeffaf davranmadığını, AVM açılmasına rağmen sürekli aidat toplamasının ciddi sermaye artırımı yapmasının hep şirketi zarar göstermesi ortakların talebine rağmen dürüst ve doğru bilgi vermediğini, ortaklarca sorunun çözümü için her türlü dostane çözümün denendiği, ancak şirket yönetiminin hesap vermekten kaçınması, ortaklar arasında ayrımcı muameleler yapması, şirket kaynaklarının hakim ortakların yararına kullanılması gibi olayların tespit edilmesi nedeniyle zorunlu olarak olayı mahkemeye taşıdıklarını belirtti. Ortakların bugüne kadar, yapılan sermaye artırımının iptali, finansal tabloların kabulü ve yönetimin ibrası, ortaklardan aidat toplanması, ortakların talep ettikleri bilgilerin verilmesi hususlarına ilişkin açtıkları 4 davanın tamamını kazandıklarını, böylece ortakların şikayet konularında haklı olduklarının mahkemece tespit edildiği bildiren Oran, şirketin ortaklık yapısının gerçeği yansıtmadığını, ortakların paylarının geçmişte kasıtlı olarak düşürüldüğünü, bu nedenle de dava açtıklarını, bu davanın halen devam ettiğini belirtti. Yine, yapılan tüm girişimlerden sonuç alınamadığını, şirketin mahkeme kararlarına rağmen dürüst bir yönetim sergilemediği ve azınlıkta kalan ortakları yok farz etmeye devam etmesi nedeniyle şirketin feshini talep ettiklerini belirten Oran, bu davada mahkeme şirketin işlemlerinin denetiminin gerçekleştirilebilmesi için Aydın Keleş yönetimine kayyım atandığını söyledi. Şirketin kendine çeki düzen vermemesi halinde, yeni davaların açılmaya devam edeceğini belirten Oran; şirket yönetimi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve ayrıca savcılık tarafından da soruşturma yürütüldüğünü beyan etti.

Batman'a çok ortaklı bir yapı ile hem ortaklık kültürünü kazandırma hem de istihdam sağlama amacıyla başladıkları büyük bir yatırımın, belirli kişilerce şirketin ele geçirilmesi operasyonuna dönüştüğünü belirten Oran, bu tür yönetim ve yaklaşımların şehre gelecekte de çok ortaklı yapıların kurulmasına ciddi anlamda kötü örnek olacağını, yaşananlardan bu bakımdan üzüntü duyduklarını, ama halkın gerçeği bilmesi gerektiğini, haklarını aramaya, şirket yönetimini hukuka uygun davranmaya zorlamaya ve sonuç alana kadar hukuk çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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