Batman halkından 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek

Batman halkı 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verdi. Kent genelinde vatandaşlar, kahvehanelerde sembolik silah bırakma anlarına tanıklık ederken, barış ve kardeşlik çağrısında bulundu.

Sürecin ülkeye huzur getirmesini temenni eden Batmanlılar, sürecin bozulmadan devam etmesi yönünde temennilerini dile getirdi. Vatandaş Orhan Güner, "Barış süreci ve halkımız için önemli bir adım oldu. 40 yıllık bir savaş sona erdi. Artık insanlar ölmesin, ülkeye huzur gelsin. Ekonomi ve istihdam açısından halkımız refaha kavuşsun. Doğu ve Batman halkı olarak bu süreci destekliyoruz, bu savaşın bitmesi bizi çok sevindirdi" dedi.

Zahir Durmaz isimli vatandaş da süreci olumlu karşıladığını belirterek, "İnşallah hayırlı olur. Hepimiz barışı istiyoruz. İnsanlar ölmesin, herkesin bir ailesi var. Bu süreci içtenlikle destekliyoruz. Temennimiz sürecin olumlu sonuçlanması ve bozulmamasıdır. Tek dileğimiz barışın daim olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Şeref Göymen adlı vatandaş ise, "Bu süreci başından sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olur. Bu süreci başlatanlardan Allah razı olsun. Hükümetimize ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bu süreçten sonra kalkınmanın artacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Bir diğer vatandaş Mazlum Uğran da, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bu süreci bir vatandaş olarak destekliyorum. Kardeşlik ve beraberlik önemlidir. Birlik olduktan sonra dışarıdan hiçbir güç bizi bölemez. Türkler ve Kürtler kardeştir. Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli'ye Batman'dan teşekkürlerimi iletiyorum. Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuştu.

Sürece tam destek veren Batman halkı, sürecin kalıcı hale gelmesini temenni etti. - BATMAN