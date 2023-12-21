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Batman'da oltaya takılan dev turna balığı dana fiyatına satıldı

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Batman'da Botan Çayında bir balıkçının oltasına takılan 2 metre uzunluğunda 80 kilogramlık turna balığı kilosu 200 liradan 16 bin liraya satıldı.

Batman'da yaklaşık 25 yıldır balıkçılıkla uğraşan balıkçı Bilal Altuner, Batman'dan Siirt'e uzanan Botan Çayında oltayla avladığı dev turna balığını tezgahında sergileyerek satışa çıkardı.

Batman'da oltaya takılan dev turna balığı dana fiyatına satıldı

16 BİN LİRAYA SATILDI

Yoldan geçen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 2 metre uzunluğundaki 80 kilogramlık dev turna balığı, kilolar halinde kilosu 200 liradan 16 bin liraya satıldı.

Batman'da oltaya takılan dev turna balığı dana fiyatına satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

Hasip Özdemir:

Her şey kader ile takdir edilmiş kısmetine razı ol ki rahat edesin.

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