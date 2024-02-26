Batman'da kar kalınlığının 2 metreyi aştığı grup köy yolu ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesi Sultan Dağı mevkiinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Dörtbölük grup köy yolu yoğun çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolu, İl Özel İdaresine bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından tekrar ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar 12 saatin sonunda tamamlandı.

Çalışmalar ile ilçeye bağlı tüm köy ve mezra yollarının ulaşıma açıldığını belirten Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Şehmuz Coşkun, bütün ekipleriyle köy yollarını açık tutmak için sürekli harekat halinde olduklarını söyledi.