Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Bin 600 Paket Ele Geçirildi
Batman'da bir akaryakıt tankerinde yapılan aramada 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda tanker sürücüsü gözaltına alındı.
Batman'da akaryakıt tankerinde 4 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
BATMAN - Batman'da bir tankerde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 600 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir tankerde yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 600 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan tanker sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Yerel