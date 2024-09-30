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Batman'da Kaçak Et Kesimi Denetimlerinde 525 Kilo Et İmha Edildi

Batman'da Kaçak Et Kesimi Denetimlerinde 525 Kilo Et İmha Edildi
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Batman'da tarım ve orman müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, menşei belirsiz ve kaçak kesilmiş 525 kilo et imha edildi. 99 kasap işletmesinde gerçekleştirilen toplam 491 denetimde, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda 131 bin 611 TL idari para cezası uygulandı.

Batman'da kaçak hayvan kesimi ve et satışına yönelik yapılan denetimlerde menşei belirsiz ve kaçak kesildiği anlaşılan 525 kilo et imha edildi. İşletmelere ise 131 bin 611 TL idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Batman'da kaçak hayvan kesimleriyle ilgili başlatılan denetimlerde, 99 kasap işletmesinde gıda kontrol görevlilerince toplam 491 adet denetim yapıldığı açıkladı. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda 131 bin 611 TL idari para cezası uygulandığı, menşeyi belirsiz ve kaçak kesildiği anlaşılan 525 kilogram kaçak etin de imha edildiği açıklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

batman Tarım

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