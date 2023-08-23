- Başkan Zolan, afetzede çocuklarla futbol oynadı

DENİZLİ - Depremzede çocuklar için Denizli'de düzenlenen Birlikte Güçlüyüz Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği" başladı. 264 çocuğun katıldığı turnuvada, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da çocuklar top oynadı.

Maç sonunda konuşan Zolan, genç yetenekleri keşfetmek için güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), Spor Ege Derneği ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen "Birlikte Güçlüyüz Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği" başladı. 06 Şubat 2023'teki asrın afetinden etkilenen Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Elazığlı çocukların oluşturduğu 11 takım ile kardeş il olarak belirlenen Denizli, Aydın, İzmir, Antalya, Uşak, Kütahya, Manisa, Afyon, Muğla, Burdur ve Ispartalı çocukların oluşturduğu 11 takımın katıldığı şenliğin başlaması dolayısıyla kortej düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüyüşe geçen gruplar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı takip ederek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar devam eden korteje katıldı. Korteje Denizliler cadde boyunca yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan kortej coşkusuna Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da eşlik etti. Başkan Osman Zolan, Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk ve şenliğe katılan çocuklar mini futbol sahasında bir süre futbol oynadı. Renkli görüntülere sahne olan oyun seyircilerden büyük alkış topladı. Spor Hizmetleri Müdürü Cansever şenliğin açılış konuşmasında, böylesine önemli bir etkinliğin düzenlemesine emek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek, 22 ilden gelen 264 sporcuyu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

"Konu gençlik ve sporsa biz varız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Birlikte Güçlüyüz teması ile birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel günlere yürüyeceklerini söyledi. 22 ilden 264 sporcunun centilmence, başarılı müsabakalara imza atacağını ifade eden Başkan Zolan, "Gençlerimizi geleceğe hazırlamak ve yeteneklerini keşfetmek adına güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Böyle bir proje bize geldiğinde konu gençlik ve sporsa biz varız dedik. Çünkü gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz. Spor da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan en güzel etkinliklerden birisidir. Spor disiplin işidir, kuralları vardır, hayatta öyledir. Spor ekip işidir, hayatta da ekip ile başarıya ulaşırsınız. Spor ile aynı zamanda çocuklarımız özgüven ile fiziksel ve ruhsal anlamda en üst seviyeye kavuşur. Sizler geleceği inşa edeceksiniz, sizlere bu ülkeyi emanet edeceğiz. Katılım sağlayan, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.