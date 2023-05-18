Başkan Say'dan 19 Mayıs mesajı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan İsmail Say yayımladığı mesajda, 19MayısAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıldönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içinde olduklarını ifade etti. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' sözünü de hatırlatan Başkan Say, "Kurtuluş mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın gençlerimize armağan edilmesi son derece anlamlıdır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize inancım ve güvenim tamdır. Zor dönemlerden geçerek bugünlere güçlenerek gelen devletimiz, emanet edeceğimiz gençlerimiz sayesinde daha da ileriye götürüleceğine yürekten inanıyorum. 19 Mayıs 1919'da olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde tek yürek olarak durmalıyız. Bu anlamda Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin istiklali uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimiz ise minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bizden sonraki nesillere en iyi şekilde teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilinci ve milli mücadeleyi başlatan sürecin 104. yıldönümüne ulaşmanın gururu ve mutluluğuyla milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN