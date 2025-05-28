Başkan Olgun: 'Adıyaman'ı hep birlikte ayağa kaldıracağız'

Ak Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Adıyaman'da gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

İndere (Zey) Köyü bölgesine yapılan kalıcı deprem konutları, Atatürk Bulvarı üzerindeki rezerv alanları ve Kent Meydanı projelerinin incelendiğini belirten AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, "Bakanımız Murat Kurum'un bu ziyaretleri, Adıyaman'ın yeniden imarı açısından çok kıymetli bir adımdır.

Milletvekillerimizin desteği ve takibiyle projeler hızla ilerliyor. Kırsaldan kent merkezine kadar her bölgede vatandaşlarımızın daha güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

Bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanımız Murat Kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın ve tüm milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum. Adıyaman'ı hep birlikte ayağa kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN