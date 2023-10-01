Başkan Kaplan "Belediye Başkanı olarak daima yanınızdayım"

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın gayretleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandıran Koçarlı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ilk öğrencilerine kapılarını açtı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın gayretleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandıran Koçarlı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ilk öğrencilerine kapılarını açtı.

Koçarlı KYK yurduna kayıt oluşturmak için gelen öğrencileri ve ailelerini ise Belediye Başkanı Nedim Kaplan karşıladı. Türkiye'nin farklı illerinden Üniversite okumak için Koçarlı'ya gelen ve bir kısmı KYK Yurdu'na yerleşen öğrencileri "Koçarlı'ya Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz gençler. Siz artık burada ev sahibisiniz. Belediye Başkanı olarak daima yanınızdayım" diyerek karşılayan Başkan Kaplan, ailelere de "Anneler Babalar merak etmeyin evlatlarınız emin ellerde" dedi.

KYK Yurdu önünde Koçarlı Belediyesince kurulan standta kayıt için gelen öğrenciler Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın ve Belediye personelinin samimi ve sıcak karşılaması ile yurda giriş yaptılar. Belediye personeli tarafından öğrencilere ve ailelere ilçenin tanıtımı yapılırken ikramlarda da bulunuldu.

KYK yurduna kayıt için gelen öğrenciler ve aileleri ile yakından ilgilenen Başkan Kaplan ülkemizin dört bir yanından okumak için ilçemize gelen öğrencileri, ailelerin kendilerine emanetleri olarak gördüklerini ifade ederek, "Koçarlı'ya Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz gençler. Anneler Babalar merak etmeyin evlatlarınız emin ellerde. Tüm öğrencilerimize öncelikle Koçarlımızı tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Sizde artık burada ev sahibisiniz. Eğitim öğretim hayatınızda başarılar dilerim. Koçarlı Belediye Başkanı olarak daima yanınızdayım" dedi.

Başkan Kaplan ayrıca "Öğrencilerimiz için gerek şahsım gerekse yerel yönetim olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmak için çalışıyoruz. Bu öğrencilerimiz bizlerin de evladı. Her birini ilçemizin tanıtımı için kültür elçileri olarak görüyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada "İlçemize yeni yurt kazandırılmasıyla ilgili desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, AK Parti Aydın Milletvekillerimize Aydın Valimize ve AK Parti İl Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN