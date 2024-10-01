Kayseri'de Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Semineri Düzenlendi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) gayrimenkul sektörüne yönelik 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) Bilgilendirme Semineri' düzenledi. Seminerde emlak piyasasının güvenilirlik içinde işlemesini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla yeni düzenlemenin detayları konuşuldu.

KTO, sektörleri ilgilendiren güncel konularda düzenlediği seminerlerle firmalara rehberlik etmeyi sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Eylül itibarıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne ilişkin önemli bir seminer düzenlendi. Kayseri Emlakçılar Odası işbirliğinde M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkanı Hali Ali Taylan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi Başkanı Erdem Karaman, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, KTO meclis ve komite üyeleri ile çok sayıda gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firmaların yetkilileri katıldı. Seminerin açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; emlak piyasasında güvenliği sağlamak ve sahte ilanların önüne geçmek amacıyla geliştirilen 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin önemine vurgu yaptı. Dijitalleşmenin hayatımızın her alanında olduğu gibi ilan yönetim sistemlerinde de büyük bir değişim getirdiğini belirten Gülsoy, "Dijital platformlarda kullanılan ilan ve reklamların hem bireysel kullanıcılar hem de şirketler için büyük önem taşıdığını hepimiz yakından biliyoruz. Bu alandaki hızlı gelişmelerle birlikte, yanlış bilgi ve sahte ilanların da hızla yayılmasının kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu durum, hem tüketicilerin mağdur olmasına hem de birçok sektörde güven kaybına neden olmaktadır. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığımız tarafından devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni çok kıymetli buluyoruz. Bu seminer ile Kayserimizdeki firmalarımıza da rehberlik ediyoruz. Bu teknolojik sistem, ilanların ve reklamların doğruluğunu, güvenilirliğini ve yasalara uygunluğunu sağlamak amacıyla geliştirilmiş yenilikçi bir platform. Bu sayede, ilanların gerçeği yansıttığından ve hukuki düzenlemelere uygun olduğundan emin olacağız. Aynı zamanda, sistem ile sahte ilanların önüne geçilerek, hem tüketiciler hem de sektörde faaliyet gösteren firmalar için daha güvenli bir ortam oluşturulacaktır. Kısaca Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Uygulaması sektörde güvenirliliği güçlendirecektir. Ayrıca bu düzenleme gayrimenkul sektörümüzde hizmet kalitesini artıracak, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetinin önlenmesi sağlanacak. Sahte ve aldatıcı ilanlar ile bunların yol açtığı fiyat artışlarının da önüne geçilecek. Sistemle zamanın önemli olduğu sektörlerde ciddi rekabet avantajı sunacak. Uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Atasoy: "Sektör büyüdükçe fırsatlar artıyor"

Gayrimenkul sektörünün her geçen gün değişip geliştiğini ifade eden Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; "Bizlerde değişen ve gelişen sektöre ayak uydurmaya çalışıyoruz. Gayrimenkul sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerindendir. Gelişen, büyüyen Türk ekonomisinde durağan, rant kapısı bir sektör değildir. Üreten, istihdam sağlayan, vergi veren dinamik sektör konumunda olduğunu hepimiz biliyoruz. Ticaret Bakanımız Sn. Ömer Bolat ile görüşen tek STK, Emlak Odaları ve Ticaret Odalarındaki meslek komiteleridir. Gayrimenkul sektöründe farklı yaşlarda mektepli ve alaylı olmak üzere binlerce çalışan meslektaşımız var. Sektör büyüdükçe fırsatlar artıyor, sıkıntılarda beraberinde geliyor. Kendi disiplinli çalışmalarımızla, hayata geçirdiğimiz yönetmeliğimizle sıkıntılarımızı minimuma indirmeye çalışıyoruz. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, 15 Eylül tarihinde uygulamaya geçti. 1 Ocak 2025 itibariyle de zorunlu hale gelecek. EİDS ile vatandaş artık gayrimenkulünü kendisi, birinci derece ailesi, anne ve baba çocukları ayrıca taşınmaz gayrimenkul ofisleri ilana girebilecek. Artık eş, dost, ahbap, komşu gibi kişiler ilan giremeyecek. Bizlere de verirken e-devlet üzerinden yetkilendirecek ve ilanı girebileceğiz" diye konuştu.

TEMFED Genel Başkanı Hacı Ali Taylan ise; "Kayseri'deki bütün sıkıntıları bildiğini ifade ederek, sorunları birlikte yaşıyor ve çözüyoruz. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 15 Eylül'de başladı, zorunlu bir sistem değil. Ne zamana kadar, 1 Ocak'a kadar. Amaç; 15 Eylül - 1 Ocak arası aksamaları görmek, sektör mensuplarının nasıl sıkıntılar yaşadığını görmek, tüketicinin hangi zorlukları yaşadığını görmek ve bunları revize ederek 1 Ocak 2025 yılında bunu hayata geçirmek. Türkiye'yi gezdiğimde görüyorum. Elektronik ilan sistemine karşı bir soğukluk var. Tam anlatılamamaktan ve tam doğrulayamamaktan böyle bir sıkıntı var. En büyük soru vatandaş bize e-devlete girerek yetki verir mi? Verecek" dedi. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi Başkanı Erdem Karaman ise seminerde yaptığı sunumda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin detaylarını paylaştı. Yapılan seminerler sonrası önemli dersler çıkardıklarını ve önemli notlar aldıklarının altını çizen Karaman; "Bakanlık makamını sistemin değiştirilmesi, geliştirilmesi konularında aldığımız notlarla bilgilendiriyoruz. O noktada da adımlar atılıyor. Bakanlık olarak geçen yıl mevzuat değişikliği ile ilan vermek isteyen herkes için kimlik doğrulaması zorunluluğu getirdik. Bu değişikliğin ikinci fazı olarak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni hayata geçirdik. Biz buna yetki doğrulama uygulaması diyoruz. Sistem çalışmaları, entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Entegreler yapıldı. E- devlet üzerinde bir yetkilendirme ekranı oluşturuldu. Bu uygulama ile ilan platformlarındaki emlak ilanları sadece taşınmaz sahibi, taşınmaz sahibinin 1'inci ve 2'nci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince EİDS üzerinden yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmelerince verilebilecek. Bu çalışma için sektör paydaşları, ilan platformları ve CB Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte çalıştık. 15 Eylül'de kademeli olarak, 1 Ocak 2025 itibariyle de tamamen sistem bu şekilde çalışacak. Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri platformlarda ilan girişi yapamayacak. Yetkilendirme süresi ise asgari üç ay olacak" diye konuştu.

Program soru cevap bölümü ile sona erdi. - KAYSERİ