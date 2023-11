Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü sebebiyle anma mesajı yayınlayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Her çabamız, onun zeka, cesaret ve özverisine karşı bir borç ödemedir" dedi.

Başkan Erol: 'Her çabamız, onun zeka, cesaret ve özverisine karşı bir borç ödemedir'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü sebebiyle anma mesajı yayınlayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ; "Her çabamız, onun zeka, cesaret ve özverisine karşı bir borç ödemedir" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erol, Atatürk'ün vefat yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında "Buharkent olarak Ulu Önderimiz Atatürk'ü, fikirleriyle, eserleriyle, fedakar gayretleriyle anıyoruz. Atatürk'ün aziz hatırasına sahip çıkmak, onun 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi, onun kendi deyimiyle 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine' çıkarmakla mümkün olacaktır. Bizler de Buharkentliler olarak bugün bu esere sahip çıkıyor, ülkemizi ve Buharkent'imizi daha ileriye taşıyacak adımları atıyor, projelerimizi yılmadan ve yorulmadan hayata geçiriyoruz. Yaptığımız her iş, geride bıraktığımız her eser İstiklal savaşımızın başkumandanı, bağımsızlığımızın sembolü ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan Atatürk'e armağandır. Her çabamız, onun zeka, cesaret ve özverisine karşı bir borç ödemedir. İnanıyoruz ki, Buharkentli çocuklarımız da cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için aynı azim ve kararlılıkla çabalayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 85. Yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyor, tüm silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna asil kanlarını döken tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN