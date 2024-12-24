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Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. Yıldönümü Kutlandı

Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. Yıldönümü Kutlandı
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Celal Kadooğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Celal Kadooğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Savunması'nın, tarihin en onurlu şehir savunmalarından birisi olduğunu ifade eden Başkan Celal Kadooğlu, mesajında, "Ekonomisi, gastronomisi, tarihi ve kültürel değerleri ile ülkemizin gözbebeği şehirlerinden birisi olan Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Atalarımız, 103 yıl önce hürriyet ve bağımsızlık uğruna, namus ve bayrak uğruna şehrimizi işgal etmek isteyen düşman kuvvetlerine karşı tarihte benzeri az görülen bir direniş destanını yazmıştır. Yokluklara ve imkansızlıklara rağmen kanla, canla yazılan bu destan atalarımızdan bize kalan en kıymetli emanettir. Gaziantep Savunması, millet olarak birlik ve beraberlik halinde hareket ettikçe yenemeyeceğimiz güçlüklerin olmadığını göstermesi bakımından da çok önemlidir. Düşmana teslim olmayan Antepliler, silahsız ve cephanesiz bir şekilde yaklaşık 11 ay süren bir çatışmada 6 bin 317 kahramanını şehit vererek Anadolu'da kurtuluş meşalesinin yakılmasını sağlamıştır. Tarihe altın harflerle yazılan bu eşsiz mücadele sonrası Antep'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Gazi'lik unvanı verilmiş ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar" iltifatına mazhar olunmuştur. Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutlarken, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hayırla ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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