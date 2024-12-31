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Bandırma'da Yılbaşı Alışverişi Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bandırma'da Yılbaşı Alışverişi Hız Kesmeden Devam Ediyor
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yeni yıl hazırlıkları kapsamında kuruyemişçiler ve pastaneler yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, yılbaşı alışverişi için uzun kuyruklar oluştururken, esnaf bu dönemde büyük bir hareketlilik yaşıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yılbaşı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar yeni yılı evlerinde, arkadaş ortamlarında ya da dış mekanlarda karşılamak için şimdiden alışveriş telaşına kapılmış durumda. Bu süreçte özellikle kuruyemişçiler ve pastaneler, yılbaşı alışverişlerinin en çok tercih edilen durakları haline geldi.

Bandırma'da yılbaşı gecesinin vazgeçilmezleri arasında yer alan kuruyemişler, esnafın yüzünü güldürmeye başladı. Kabuklu fıstık, badem, ceviz ve leblebi gibi ürünler yoğun ilgi görürken, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle mağaza vitrinlerinde sergilenen özel yılbaşı paketleri vatandaşların dikkatini çekiyor. Esnaf, asıl yoğunluğun yılbaşına saatler kala yaşandığını belirtiyor.

Yılbaşı hazırlıklarının diğer önemli adreslerinden biri de pastaneler. Özellikle yeni yıla özel pastalar, tatlılar ve kurabiyeler yoğun ilgi görüyor. Bandırma'daki birçok pastane, yılbaşı akşamına yetişmek için gece mesaisi yapıyor. Pastane çalışanları, yılbaşı gecesi için sipariş yetiştirme telaşında. Vatandaşlar arasında en çok rağbet gören ürünlerden biri olan yılbaşı pastalarının fiyatları ise 6 kişilik bir pasta için 400 TL'den başlayarak 600 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bandırma'nın en işlek noktalarından biri olan Çarşı Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşların yoğunluğu gözle görülür bir şekilde artmış durumda. Bandırma, yılbaşı öncesindeki bu alışveriş coşkusuyla adeta bir şenlik havasına büründü. Kuruyemişçiler, pastaneler ve diğer esnaflar, vatandaşların yeni yılı coşkuyla karşılamaları için tüm güçleriyle çalışırken, bu yoğunluk hem esnaf hem de halk için yılın en hareketli günlerini yaşatıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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