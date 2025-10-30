Haberler

Bandırma'da İthal Büyükbaş Hayvan Gemisi 8 Gündür Limanda Bekliyor

Bandırma'da İthal Büyükbaş Hayvan Gemisi 8 Gündür Limanda Bekliyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Çelebi Limanı'nda 8 gündür bekleyen ithal büyükbaş hayvan taşıyan gemi, pasaport bilgilerindeki uyuşmazlık nedeniyle tahliye edilemedi. Çevredeki vatandaşlar, kötü koku ve sineklerden şikayet ederek yetkililere tepki gösterdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çok sayıda ithal büyükbaş hayvan taşıyan gemi, 8 gündür Çelebi Limanı'nda bekliyor. Pasaport bilgileriyle küpe numaraları arasında uyuşmazlık bulunması nedeniyle ithalat onayı verilmeyen hayvanlar gemiden tahliye edilemezken, vatandaşlar kötü koku ve sinekler yüzünden

kapı ve pencerelerini açamadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi.

Çok sayıda ithal büyükbaş hayvan taşıyan "Spiridon-II" isimli gemi, Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı'na yanaşalı 8 gün olmasına rağmen hala tahliye edilemedi. İddialara göre hayvanların pasaport bilgileri ile küpe numaraları arasında uyuşmazlık bulunması nedeniyle ithalat onayı verilmedi. Gemi Bandırma açıklarında adeta "yüzen bir problem"e dönüşürken, hayvanların tahliyesinin gecikmesi çevrede kötü koku ve sinek artışına yol açtı. Özellikle Paşabayır ve Paşakent mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, günlerdir kapı ve pencerelerini açamadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Geminin geldiği günden beri nefes almak zorlaştı. Her rüzgarda o koku bütün şehre yayılıyor" dedi.

Vatandaşlar, Çelebi Limanı ve ilgili kurumların herhangi bir açıklama yapmamasını "duyarsızlık" olarak nitelendirdi. Vatandaşlar, "Şehrin ortasında çevre felaketi yaşanıyor, kimse sorumluluk almıyor" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Geri dönüş de mümkün değil

Hayvanların aç kalmaması için liman sahasına yem takviyesi yapıldığı ancak gemideki şartların giderek kötüleştiği öğrenildi. İthalatın yapıldığı ülkenin geri iadeyi kabul etmemesi nedeniyle geminin ne tahliye edilebildiği ne de geri gönderilebildiği bildirildi. Bu durum, hem hayvan refahı hem de halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

Uzmanlar ise, "Canlı hayvan taşımacılığı gibi çevresel riski yüksek işlemler şehir merkezine bu kadar yakın alanlarda yapılmamalı. Bandırma nefes almakta zorlanıyor" uyarısında bulundu. - BALIKESİR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
