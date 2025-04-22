Bandırma'da 23 Nisan Coşkusuyla Gülen Çocuklar Bisiklet Turu Düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bandırma'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Gülen Çocuklar Bisiklet Turu", büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinlik, Bandırma Bisiklet Grubu (BANBİS) ve Eğitim-İş Sendikası Bandırma Temsilciliği iş birliğiyle organize edildi. Etkinliğe yaklaşık 200 çocuk katıldı.

Bisiklet turu öncesinde katılımcı çocuklara güvenli sürüş eğitimi verildi. Ardından çocuklar, Bandırma sahil bandında kısa mesafeli bir sürüş yaptı. Etkinlik sonunda düzenlenen çekilişte bazı çocuklara bisiklet ve çeşitli bisiklet ekipmanları hediye edildi.

Etkinlikle ilgili konuşan BANBİS Kurucu Başkanı Olcay Türker, çocuklarda güvenli sürüş bilincinin erken yaşta yerleşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çocukların heyecanı ve mutluluğu her şeye değerdi. Onlara bir nebze dokunabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş Bandırma Temsilcisi Av. Serdar Polat da, Cumhuriyetin çocuklarını bisiklet turunda buluşturmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Polat, "Katılım oldukça yüksekti. Çocuklarımızla çok güzel bir gün geçirdik. Bundan sonraki süreçte de bu tarz etkinliklerle çocuklarımızı hem mutlu etmeye hem de sağlıklı yaşam bilinci kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Bisiklet turu, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, 23 Nisan coşkusunu da birlikte paylaşmalarına imkan sundu. - BALIKESİR