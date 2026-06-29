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İstilacı Balon Balığı İçin Türkiye ile Yunanistan'ın Verdiği Destekler Arasındaki Fark Dikkati Çekiyor

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Ege ve Akdeniz’i istila eden zehirli balon balığıyla mücadelede Yunanistan kilogram başına 283 lira teşvik verirken, Türkiye’de balıkçıya kuyruk başına sadece 30 lira ödeniyor. Uzmanlar, Türkiye’deki desteğin yetersiz kaldığını belirtiyor.

Haber: Vural EFECİK

(MUĞLA) - Ege ve Akdeniz'i istila eden zehirli balon balığı hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın en büyük çevre ve balıkçılık sorunlarından biri haline geldi. Ancak iki ülkenin balıkçıya sunduğu destek arasındaki fark dikkati çekiyor. Yunanistan kilogram başına yaklaşık 283 lira ödeme yaparken, Türkiye'de balon balığının sadece kuyruğunu getiren balıkçıya 30 lira ödeniyor.

Akdeniz'in en tehlikeli istilacı türlerinden biri olan balon balığı, deniz ekosistemini tahrip etmeye, yerli balık türlerini yok etmeye ve balıkçıların ağlarına zarar vermeye devam ediyor. Türkiye kıyılarında yıllardır büyüyen soruna karşı uygulanan teşvik sistemi ise yeniden tartışma konusu oldu.

Yunanistan Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliği destekli yeni program kapsamında balıkçılara yakaladıkları balon balıkları için kilogram başına 5,33 avro, yani bugünkü kurla yaklaşık 283 lira ödeme yapacağını açıkladı. Üstelik balıkların taşınması, depolanması ve imha edilmesi gibi tüm operasyonel maliyetler de devlet tarafından karşılanacak.

Türkiye'de ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü destek programında balıkçılar, getirdikleri her balon balığı kuyruğu için 30 lira teşvik alıyor. Yunanistan bu yıl mücadeleye 1,5 milyon avro ayırırken Türkiye'de 2025 yılında Ege ve Akdeniz kıyılarında istilacı türle ilgili balıkçılara 524 bin lira ödeme yapıldı.

İki ülkenin aynı istilacı türle mücadele etmesine rağmen uyguladığı teşvik politikaları arasındaki fark dikkati çekiyor. Yunanistan, balıkçıyı ekonomik olarak sisteme dahil ederek balon balığının popülasyonunu hızla azaltmayı hedeflerken, Türkiye'deki destek miktarının yıllardır artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Özellikle yakıt, bakım ve avlanma giderlerinin ciddi şekilde yükseldiği bir dönemde, balıkçılar 30 liralık desteğin mücadeleyi teşvik etmekten uzak olduğunu dile getiriyor.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında balon balığı popülasyonu her geçen yıl artarken, uzmanlar bu istilacı türün denizlerde biyolojik çeşitliliği tehdit ettiğini, ekonomik değeri yüksek yerli balıkların yaşam alanlarını daralttığını ve balıkçılık sektörüne milyonlarca liralık zarar verdiğini belirtiyor.

Kaynak: ANKA
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