Balıkesir Yurtlarında Gençlere Kaliteli Barınma İmkanları

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında sunduğu hizmetlerle gençlere kaliteli barınma ve gelişim imkanları sunuyor. Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Gönen ve Manyas ilçeleri olmak üzere 14 yurt müdürlüğü ile toplamda 13 bin 756 öğrenciye barınma hizmeti sağlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, öğrencilere konforlu yaşam alanları sunmanın yanı sıra, öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri için geniş kapsamlı faaliyet programları sunuyor. Bu programlar, eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor ve gençlerimiz daha kapsamlı bir gelişim süreci yaşıyor.

Düzenlenen faaliyet programları, öğrencilerin dengeli bir kişisel gelişim süreci geçirmelerini destekliyor. Eğitsel etkinlikler, bilgi yarışmaları, seminerler ve atölye çalışmaları ile öğrencilerin akademik bilgilerini pekiştirmelerine yardımcı olurken; sosyal etkinlikler, spor takımları, sosyal kulüpler ve grup projeleri aracılığıyla sosyal becerilerinin gelişimini sağlıyor. Ayrıca, kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen konserler, tiyatro gösterimleri, sergiler ve kültürel geziler, öğrencilerin sanatsal ve kültürel yönlerini keşfetmelerini sağlıyor. Tesislerde bulunan futbol sahaları, basketbol sahaları, voleybol sahaları, spor salonları, Kitap Kahveler, Genç Ofisler ve eğitim sınıfları gibi çeşitli imkanlar, öğrencilerin spor ve eğitim faaliyetlerine aktif katılımını destekliyor.

Balıkesir Öğrenci Yurdu 3 bin 214 öğrenciye barınma imkanı sağlarken, Hasan Basri Çantay Erkek Öğrenci Yurdu 2 bin 130 öğrenciye hizmet sunuyor. Ayvalık ilçesinde karma olarak hizmet veren Ayvalık Öğrenci Yurdu, 356 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Burhaniye ilçesinde Burhaniye Kız Öğrenci Yurdu 400 kapasiteyle, Muhyiddin-i Rumi Erkek Öğrenci Yurdu 220 kapasiteyle hizmet veriyor.

Bandırma ilçesinde, Ayhan Songar Erkek Öğrenci Yurdu 456 öğrenciye barınma imkanı sunarken, Yarbay Vecihi Bey Kız Öğrenci Yurdu bin 986 kapasiteyle, Zağnos Paşa Öğrenci Yurdu bin 198 kapasiteyle gençlere hizmet veriyor.

Bigadiç ilçesinde kız öğrenciler için Bigadiç Öğrenci Yurdu 152, Dursunbey ilçesinde karma kullanıma uygun Dursunbey Öğrenci Yurdu ise 266 öğrenciye hizmet sunuyor. Gönen ilçesinde Gönenli Mehmet Efendi Öğrenci Yurdu 604 öğrenciye, Manyas ilçesinde ise Manyas Öğrenci Yurdu 370 kız öğrenciye barınma hizmeti veriyor.

Ayrıca, mevcut yurtlarıda ek olarak gençlerimizin barınma ihtiyacını karşılamak üzere merkezde 335, Bandırma'da 228 kişilik olmak üzere kiralama yöntemiyle 2 adet yurt daha hizmete açılacak.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla altyapıyı sürekli olarak güncel tutuyor ve her geçen gün daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. Öğrencilerin başarılı bir gelecek inşa edebilmeleri için çalışmalara aralıksız devam ediliyor. - BALIKESİR