Üye Girişi
Haberler

Balıkesir Yurtlarında Gençlere Kaliteli Barınma İmkanları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 14 yurt müdürlüğü ile 13 bin 756 öğrenciye konforlu barınma ve geniş kapsamlı eğitim ve sosyal faaliyet programları sunarak gençlerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında sunduğu hizmetlerle gençlere kaliteli barınma ve gelişim imkanları sunuyor. Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Gönen ve Manyas ilçeleri olmak üzere 14 yurt müdürlüğü ile toplamda 13 bin 756 öğrenciye barınma hizmeti sağlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, öğrencilere konforlu yaşam alanları sunmanın yanı sıra, öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri için geniş kapsamlı faaliyet programları sunuyor. Bu programlar, eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor ve gençlerimiz daha kapsamlı bir gelişim süreci yaşıyor.

Düzenlenen faaliyet programları, öğrencilerin dengeli bir kişisel gelişim süreci geçirmelerini destekliyor. Eğitsel etkinlikler, bilgi yarışmaları, seminerler ve atölye çalışmaları ile öğrencilerin akademik bilgilerini pekiştirmelerine yardımcı olurken; sosyal etkinlikler, spor takımları, sosyal kulüpler ve grup projeleri aracılığıyla sosyal becerilerinin gelişimini sağlıyor. Ayrıca, kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen konserler, tiyatro gösterimleri, sergiler ve kültürel geziler, öğrencilerin sanatsal ve kültürel yönlerini keşfetmelerini sağlıyor. Tesislerde bulunan futbol sahaları, basketbol sahaları, voleybol sahaları, spor salonları, Kitap Kahveler, Genç Ofisler ve eğitim sınıfları gibi çeşitli imkanlar, öğrencilerin spor ve eğitim faaliyetlerine aktif katılımını destekliyor.

Balıkesir Öğrenci Yurdu 3 bin 214 öğrenciye barınma imkanı sağlarken, Hasan Basri Çantay Erkek Öğrenci Yurdu 2 bin 130 öğrenciye hizmet sunuyor. Ayvalık ilçesinde karma olarak hizmet veren Ayvalık Öğrenci Yurdu, 356 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Burhaniye ilçesinde Burhaniye Kız Öğrenci Yurdu 400 kapasiteyle, Muhyiddin-i Rumi Erkek Öğrenci Yurdu 220 kapasiteyle hizmet veriyor.

Bandırma ilçesinde, Ayhan Songar Erkek Öğrenci Yurdu 456 öğrenciye barınma imkanı sunarken, Yarbay Vecihi Bey Kız Öğrenci Yurdu bin 986 kapasiteyle, Zağnos Paşa Öğrenci Yurdu bin 198 kapasiteyle gençlere hizmet veriyor.

Bigadiç ilçesinde kız öğrenciler için Bigadiç Öğrenci Yurdu 152, Dursunbey ilçesinde karma kullanıma uygun Dursunbey Öğrenci Yurdu ise 266 öğrenciye hizmet sunuyor. Gönen ilçesinde Gönenli Mehmet Efendi Öğrenci Yurdu 604 öğrenciye, Manyas ilçesinde ise Manyas Öğrenci Yurdu 370 kız öğrenciye barınma hizmeti veriyor.

Ayrıca, mevcut yurtlarıda ek olarak gençlerimizin barınma ihtiyacını karşılamak üzere merkezde 335, Bandırma'da 228 kişilik olmak üzere kiralama yöntemiyle 2 adet yurt daha hizmete açılacak.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla altyapıyı sürekli olarak güncel tutuyor ve her geçen gün daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. Öğrencilerin başarılı bir gelecek inşa edebilmeleri için çalışmalara aralıksız devam ediliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Gençlik Eğitim Yerel Spor

Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı

Narin cinayetinin düğümünü çözecek gelişme

 Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 63 yıllık dev otobüs firması iflas etti

Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması iflas etti
Kalamış Yat Limanı özelleştirildi! 40 yıl boyunca iş insanı Vahit Karaarslan tarafından işletilecek

Kalamış Yat Limanı'nı 40 yıl boyunca ünlü iş insanı işletecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 16 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, İkizler burcu yorumu! 16 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi?
title