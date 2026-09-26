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Balıkesir Karesi'de turşuluk biberiye hasadını Tarım ve Orman Müdürü Düzgün inceledi

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Balıkesir Karesi'de turşuluk biberiye hasadını Tarım ve Orman Müdürü Düzgün inceledi
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Balıkesir Karesi'deki Turplu Mahallesi'nde turşuluk biberiye hasadı sürüyor. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, tarlada üreticilerle görüşerek verim ve kalite hakkında bilgi aldı, üretimin kentin tarımsal çeşitliliğine katkı sağladığı belirtildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Turplu Mahallesi'nde turşuluk biberiye hasadı devam ederken, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün tarlada üreticilerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Karesi ilçesine bağlı Turplu Mahallesi'nde tarımsal üretim faaliyetleri sürüyor. Bölgede üretimi gerçekleştirilen turşuluk biberiyede hasat çalışmalarına devam ediliyor.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Turplu Mahallesi'nde gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında biberiye üretimi yapılan tarlayı ziyaret etti. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Düzgün, üreticilerle görüşerek ürünlerin genel durumu, verim ve kalite hakkında bilgi aldı.

Üreticilerin çalışmalarını takip eden Düzgün, hasat süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak üreticilere kolaylıklar diledi.

Karesi ilçesinde devam eden üretim faaliyetlerinin, Balıkesir'in tarımsal ürün çeşitliliğine katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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