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Balıkesir'in kurbanlıkları İstanbul pazarına gidiyor

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Kuzusu ile meşhur Balıkesir'in kurbanlıkları İstanbul pazarına gitmeye başladı. Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban, hayvan pazarında küçükbaşların 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olduğunu, büyükbaşta ise fiyatların 20 bin TL ile 27 bin TL arasında seyrettiğini söyledi.

Kuzusu ile meşhur Balıkesir'in kurbanlıkları İstanbul pazarına gitmeye başladı. Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban, hayvan pazarında küçükbaşların 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olduğunu, büyükbaşta ise fiyatların 20 bin TL ile 27 bin TL arasında seyrettiğini söyledi. Balıkesir'de 1 buçuk milyon küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu söyleyen Tarım İl Müdürü Erkan Alkan da, 'Tarım Cebimde' uygulamasında küpe numarası ile sorgulama yapıldığını ifade ederek kurbanlık olarak alınacak hayvanlarda dikkat edilmesi gereken özellikleri sıraladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ' Balıkesir kuzusu' olarak ünlenen ve coğrafi işarete sahip küçükbaş hayvanlar yaklaşan Kurban Bayramı öncesi büyükşehirlerin yolunu tutuyor. Balıkesir'den büyükşehirlere taşınmaya başlanan hayvanlarla birlikte kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Sabah erken saatlerde kurulan hayvan pazarına getirilen kurbanlıklar için kıyasıya pazarlıklar yaşanıyor. 15 bin TL ile 20 bin TL arasında küçükbaş kurbanlıklar bulunurken, büyükbaşlarda hisse fiyatı 20 bin TL ile 27 bin TL arasında değişiyor. Balıkesir'den İstanbul'a hayvan götüren üreticiler Balıkesir'in hayvanını çok tutuyor. Balıkesir kuzusu dediğin zaman akan sular duruyor. Biz de kar payımızı koyarak götürüp orada satıyoruz" dedi.

Balaban: "Balıkesir kuzusunu Türkiye tanıyor"

Hayvan pazarında konuşan Balıkesir Celepler ve Besiciler Odası Başkanı İsmail Balaban, "Bizim pazarımız son 1 hafta oluyor aslında. Fiyatları herkes merak ediyor. Kuzu fiyatları 15 bin - 20 bin arası. Büyükbaş da 20 bin ile 25 bin arası. 27 ve 28'e kadar çıkan fiyatları da duyduk. Balıkesir'in kuzusu büyük illerimizde çok kıymetli. Balıkesir, tamamen İstanbul'a çalışıyor. Etimiz, iklim şartlarından dolayı tercih ediliyor. Fiyatı da diğer kuzulardan biraz daha yüksek oluyor" dedi.

Müdür Alkan: "1 buçuk milyon küçükbaş hayvanımız var"

Balıkesir Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ise, "Balıkesir'de 1 buçuk milyon küçükbaşımız bulunmakta. 550 bin civarında büyükbaşımız, 6 bin civarında da manda varlığımız bulunmakta. Kurban Bayramı nedeni ile yol denetimleri arttırılmıştır. 2023'te 100 bin küçükbaş, 23 bin civarında büyükbaş kesimi yapıldı. Vatandaşlarımız, hayvan pazarına gittiğinde mutlaka kulak küpesine bakmalı, pasaportlarının yanında olması gerekir. Genel durumunun güzel olması, tüylerinin parlak olması, gözlerinde akıntı, nefes darlığı gibi özelliklerin olmaması gerekir. Vatandaşlarımız 'Tarım Cebimde' uygulamasına giren vatandaşlarımız küpe sorgulama kısmı vardır. Hayvanın yaşını, cinsini, ırkını, yapılan aşılarını da buradan görebilirler" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

Ali Usda:

Bizim ibadet anlayışımızdan faydalanıp birilerinin zengin olma hayalleri ne kadar samimi. Kardeşim mezbahaya kaça veriyorsan ondan sat hatta bir tık altı. Belki sende sevap kazanırsın.,

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