Burhaniye'de Üreticilerden Zeytinyağı Fiyatlarına Tepki

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına tepki gösterdi. İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığının öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan üreticiler, zeytinyağı fiyatlarının tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nin geçtiğimiz ay açıkladığı fiyatları dört gün sonra düşürmesi, zeytin üreticilerinin tepkisine neden oldu. İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığı ile Burhaniye İlçe Başkanlığının düzenlediği toplantıya bazı tarım sendikaları da destek verdi. Ellerinde pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan üreticiler, yağ fiyatlarının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

İYİ Parti İlçe Başkanı İbrahim Yerel, yaptığı konuşmada, çiftçilerin haklarını savunmak için toplandıklarını belirterek her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük ise konuşmasında şunları söyledi:

"Balıkesir'in Körfez Bölgesi'nde zeytin ve zeytinyağı yalnızca bir tarım faaliyeti değildir; bir yaşam biçimidir, binlerce insanın geçim kaynağıdır. Bugün burada zeytinyağında adil alım fiyatı talebi için toplandık. Bir çiftçi kooperatifi, 320 lira olarak açıkladığı fiyatı çeşitli gerekçelerle 220 liraya düşürmüştür. Bu konuda tatmin edici bir açıklama da yapılmamıştır. Bu süreçte şeffaflık yoktur, çiftçiye danışılmamıştır. Bu durum belirsizlik ve güvensizlik oluşturmaktadır. Üreticinin mağdur edilmemesini ve çiftçilerin desteklenmesini istiyoruz."