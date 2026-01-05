Haberler

Burhaniye'de Üreticilerden Zeytinyağı Fiyatlarına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin üreticileri, zeytinyağı fiyatlarının düşürülmesine karşı İYİ Parti öncülüğünde toplandı. Üreticiler, fiyatların yeniden gözden geçirilmesini ve adil alım fiyatı talep etti.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına tepki gösterdi. İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığının öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan üreticiler, zeytinyağı fiyatlarının tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nin geçtiğimiz ay açıkladığı fiyatları dört gün sonra düşürmesi, zeytin üreticilerinin tepkisine neden oldu. İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığı ile Burhaniye İlçe Başkanlığının düzenlediği toplantıya bazı tarım sendikaları da destek verdi. Ellerinde pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan üreticiler, yağ fiyatlarının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

İYİ Parti İlçe Başkanı İbrahim Yerel, yaptığı konuşmada, çiftçilerin haklarını savunmak için toplandıklarını belirterek her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük ise konuşmasında şunları söyledi:

"Balıkesir'in Körfez Bölgesi'nde zeytin ve zeytinyağı yalnızca bir tarım faaliyeti değildir; bir yaşam biçimidir, binlerce insanın geçim kaynağıdır. Bugün burada zeytinyağında adil alım fiyatı talebi için toplandık. Bir çiftçi kooperatifi, 320 lira olarak açıkladığı fiyatı çeşitli gerekçelerle 220 liraya düşürmüştür. Bu konuda tatmin edici bir açıklama da yapılmamıştır. Bu süreçte şeffaflık yoktur, çiftçiye danışılmamıştır. Bu durum belirsizlik ve güvensizlik oluşturmaktadır. Üreticinin mağdur edilmemesini ve çiftçilerin desteklenmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi teklif yapıldı! Samsunspor'a Fenerbahçe'den transfer

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den transfer ediyor
Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi

Dünya ABD'yi konuşurken yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği oyuncunun kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği ünlünün kim olduğu belli oldu
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Resmi teklif yapıldı! Samsunspor'a Fenerbahçe'den transfer

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den transfer ediyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu