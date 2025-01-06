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Balıkesir'de Süt Üreticilerine Geçecek Fiyat Belirlendi

Balıkesir'de Süt Üreticilerine Geçecek Fiyat Belirlendi
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Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde üreticilerin çiğ süt için 16 lira 40 kuruş alacağını açıkladı ve bu rakamın maliyetleri karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı.

Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde üreticinin eline bir litre çiğ süt için 16 lira 40 kuruş geçeceğini belirterek, "Bu rakam bir ay sonra ödemeli. 15 gün sonra ödemeli olursa 16 lira 10 kuruşa düşüyor" dedi. Çetin, yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin üreticinin eline geçecek çiğ süt bedelini 1 Ocak 2025'ten itibaren nakliye ve soğutma bedeli dahil 17,15 lira açıkladığını hatırlattı.

Bu rakamın yeterli olmamasına rağmen en azından üreticiye nefes aldıracağını düşündüklerini dile getiren Çetin, bu çerçevede sanayicilerle bu fiyatın üreticinin eline geçecek şekilde toplama maliyetini karşılamaları konusunda görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Yılbaşından önce Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir toplantı yapıldığını aktaran Çetin, şunları söyledi: "Sanayiciler litre başına 17,75 verdi çiğ, soğutulmuş süte. Bunun içinden nakliye ve soğutma bedeli düştükten sonra kalan süt üreticisine ödenecek. Ardından Balıkesir'de de toplantı yapıldı. Burada da sanayiciler tarafından 17,75 tekrar edildi. Bu durumda küçük üreticimizin eline litre başına 16 lira 40 kuruş gibi bir para geçecek"

"Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 17 lira 15 kuruşun üreticinin eline geçmesi konusunda ısrarcı olduğunu bildiklerini belirten Çetin, "Litrede 1 lira 35 kuruş nakliye ve soğutma bedeli düşünce geriye 16 lira 40 kuruş kalıyor. Bursa'da da Hayvancılık Genel Müdürlüğünden yöneticiler geldi. Biz 17,15 lira altında ücret geçmemeli diye özellikle belirttik ancak yine temmuzda yaşadıklarımızın aynısı oluyor" dedi.

Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde üreticinin eline 16 lira 40 kuruş geçmesi konusunda bir sonuca varıldığını vurgulayan Çetin, "Bir ay sonra ödemeli 16,40 kuruş oldu, 15 gün ödemeli istenirse 16 lira 10 kuruş alacak üretici. 17 lira 15 kuruş bile yeterli değilken 16 lira 40 kuruş iyi olmadı. Biz toplama maliyetlerinin kilometreye göre belirlenmesini bile istedik. Ne yazık ki sanayicinin 17 lira 15 kuruşun içine nakliye ve soğutma bedelini de dahil etmesiyle yine yük çiftçinin sırtına yüklenmiş oldu." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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