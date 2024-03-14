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Balıkesir'de Et ve Kıyma Fiyatlarında İndirim: Uzun Kuyruklar Oluştu

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Balıkesir'de bir kasap işletmesi, et ve kıyma fiyatlarını 360 TL'ye indirince vatandaşlar dükkana akın etti. Kasap reyonundaki ürünler kısa sürede tükendi ve uzun kuyruklar oluştu. Balıkesir Kasaplar Odası Başkanı, et fiyatlarının yüksek olduğunu ve belli bir rakamın altında satış yapmanın zor olduğunu belirtti.

Balıkesir'de yaklaşık 500 TL'den satılan et ve kıymanın fiyatını 360 TL'ye indiren işletmenin önünde uzun kuyruklar oluştu. Balıkesir Kasaplar Odası Başkanı Galip Sarıoğlu ise bir dananın 340–350 bin liradan dükkana girdiğini belirterek, "Belli bir rakamın altında satış yapmak zor" dedi.

Balıkesir'de bir kasabın 500 TL civarında satılan et ve kıyma fiyatlarını 360 TL'ye indirmesi ile vatandaşlar dükkana akın etti. Kasap reyonundaki ürünler kısa sürede tükenirken, dükkan önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoldan geçerken fiyatları görüp geldiğini ifade eden Ahmet Kartal, "Diğer yerlere göre çok uygun. Yoldan geçerken gördüm de geldim" dedi.

Firma yetkilisi, afişleri astıktan kısa bir süre sonra reyondaki hazırlanmış ürünlerin tükendiğini ifade etti. Bu uygulamayı her hafta yapacaklarını söyleyen firma yetkilisi, Balıkesirli vatandaşların et yemesini sağlayabilmek için bütün firmaları bu uygulamaya davet etti.

Öte yandan, İHA muhabirinin et fiyatları konusunda görüşünü sorduğu Balıkesir Kasaplar Odası Başkanı Galip Sarıoğlu, "Şu an bir dana 340–350 bin TL arasında bir rakama dükkandan içeriye giriyor. Bunun yüzde 25'i kemik payı, kıkırdağı, firesi vs. gibi etkenleri düşünürsek maliyet ortada. Hali ile belli bir rakamın altında satış yapmak zor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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