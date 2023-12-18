Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 58 Toplu Taşıma Aracını Hizmete Aldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği Toplu Taşıma Aracı Hizmete Alım Töreniyle 58 toplu taşıma aracını Balıkesir'in hizmetine sundu.

Kuva-yi Milliye Meydanı'nda düzenlenen Toplu Taşıma Aracı Hizmete Alım Töreni saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarıyla devam eden törende Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yücel Yılmaz, "Balıkesir bölgemiz açısından yüz ölçümü olarak en büyük şehir. Bursa'nın 2 katı, Kocaeli'nin 6 katı, İstanbul'un 3 katı büyüklüğüne sahip. Bir milyon 300 bin sahip ama yazları yer yer, bölge bölge, 3 buçuk milyonu geçtiği bir ilimiz. Emeklilerin olduğu, insanların huzur içinde yaşadığı bir ilimiz. 2019 yılında göreve geldiğimizde 2014 yılında yenilenmiş araçlarıyla hizmet veren hatlarımız vardı. Hep beraber ele aldık arkadaşlarımızla beraber, daha güvenilir, daha huzurlu, daha konforlu yolculuk nasıl yaptırabiliriz, hizmet alımı ve öz malımız olmadan kooperatifçilerimizle, şoför esnafımızla bu işi daha iyi noktalara nasıl getirebiliriz ve o günden bugüne hem akıllı kavşaklarımızla, hem akıllı sinyalizasyon sistemimizle, duraklarımızla Balıkesir üstüne akıl yoruyoruz. Geldiğimiz bugün itibariyle Balıkesir'de 200'ün üstünde aracı değiştirmiş, 100'lerce akıllı durak ortaya koymuş, araç trafiğinin artmasına rağmen yaptığımız çalışmalar ile, bekleme sürelerini azaltmış bulunuyoruz. Klimalı konforlu, çevre dostu araç filolarımızla hem öğrencilerimize hem toplu taşımadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için. Gece gündüz arkadaşlarımız akıl yürütüyorlar. Hatlarımıza girecek olan 58 tane araç herkese dokunacak araçlar. Yeni araçlarımız vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Tören katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bugün örnek şehir Balıkesir için büyük bir gururu hep beraber yaşıyoruz. Balıkesir merkezde halkımızın ulaşımı için hizmete alınan 58 yeni araç sayısıyla kentimize yakışır şekilde hizmetlerin sürdüğünü görüyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun."

Protokol konuşmalarının ardından dua edilerek, kurdele kesimi gerçekleştirildi. Tören araç gezisi ve vatandaşlara araçların tanıtımı ile son buldu. - BALIKESİR