Doğru bilinen yanlışı uzmanı açıkladı: 'Gözüne bakıp tazeliğini anlarım diyen yalan söyler'
Bolu'da balık tezgahlarında tazelik kriterleri hakkında bilgi veren esnaf, özellikle istavrit ve mezgit balıklarının tazeliğinin nasıl anlaşılacağını açıkladı. Tazeliğin gözle değil, fiziksel özellikler ve berraklıkla belirlenebileceğini vurguladı.

Balığın tazeliğinin gözünden anlaşılmadığını söyleyen esnaf, özellikle istavrit ve mezgitte dikkat edilmesi gereken püf noktaları anlattı.

Bolu'da balık tezgahlarında kış hareketliliği yaşanırken, vatandaşların balık alırken en çok yanıldığı konulardan biri de tazelik kriterleri oluyor. Yılların balıkçısı İlhan Başaran, balığın tazeliğinin gözünden anlaşılmayacağını vurgulayarak önemli uyarılarda bulunurken, pazarda balık fiyatlarının da geniş bir aralıkta seyrettiğini söyledi.

"Balık kıvrıksa tazedir"

İstavrit balığının tazeliğinin renginden anlaşılabileceğini belirten Başaran, "İstavrit kırmızıysa, rengi parlıyorsa ve balık kıvrıksa tazedir" dedi. Mezgit balığının ise oldukça hassas bir tür olduğuna değinen Başaran, bayat mezgidin kolayca ayırt edilebileceğini ifade ederek, "Mezgit çok hassastır. Bayat olduğu zaman karınları patlar. Eğer balığın karnı patlaksa bayattır, o şekilde almayın" şeklinde konuştu.

"Patlak değilse tazedir"

Balığın tazeliğinin gözle alakalı olmadığını vurgulayan Başaran, "Tazelik, balığın gözüyle alakalı değildir. Ben balığın gözüne bakıp tazeliğini anlarım diyen yalan söyler. Mezgit patlak değilse tazedir. Bayatladığı zaman darmadağın olur. Mezgittin hiçbir yerinde yara olmaması lazım" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
