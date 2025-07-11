BAKKA, Özel Sektöre Yönelik Destekleri Tanıtacak

BAKKA, Özel Sektöre Yönelik Destekleri Tanıtacak
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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, özel sektöre yönelik teşvik ve destekleri tanıtmak amacıyla 14 Temmuz 2025'te Zonguldak'ta bir toplantı düzenleyecek. Ayrıca, güncellenen Yatırım Teşvik Sistemi hakkında bilgi verilecek.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla özel sektöre yönelik teşvik ve destekleri tanıtacağı bir toplantı düzenleyecek. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlik, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacak.

Dünya Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan kredi anlaşması doğrultusunda hayata geçirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uygulayıcısı olduğu SoGreen Projesi kapsamında; özel sektöre yönelik Batı Karadeniz SoGreen Yeşil Girişim Hibe Programı, Girişimler için Mentörlük Programı ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kamuoyuyla paylaşılacak.

Toplantıda ayrıca güncellenen Yatırım Teşvik Sistemi hakkında da detaylı bilgilendirme yapılacak. Etkinlikte, bölgedeki yatırımcılar, girişimciler ve özel sektör temsilcilerine önemli fırsatlar sunan destek mekanizmaları tanıtılacak.

BAKKA'dan yapılan açıklamada, özel sektör başta olmak üzere tüm paydaşların toplantıya davetli olduğu vurgulandı. Toplantılar 16 Temmuz 2025 günü 14: 00-16: 30 arasında Karabük TSO Toplantı Salonu'nda, 17 Temmuz 2025 günü ise 14: 00-16: 30'da Bartın TSO Toplantı Salonu'nda da gerçekleştirilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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