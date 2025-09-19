Bakanlık, İstanbul'daki Yurt Olayıyla İlgili 3 Görevlisini İşten Aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul'daki bir öğrenci yurdunda gündeme gelen olayla ilgili Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır" denildi. - ANKARA