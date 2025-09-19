Haberler

Bakanlık, İstanbul'daki Yurt Olayıyla İlgili 3 Görevlisini İşten Aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul'daki Atatürk ve Merkezefendi Öğrenci Yurtları'nda görevli üç yöneticinin görevden alındığını açıkladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır" denildi. - ANKARA

