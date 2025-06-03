Bakan Kurum, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Kabulu

Bakan Kurum, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Kabulu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i kabul ederek, kulübü şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i kabul etti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin önemli spor kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i şampiyonluğun ardından Bakanlığımızda ağırladık, tebriklerimizi ilettik. Tüm Galatasaray camiasını bir kez daha kutluyor; gelecek sezon Avrupa'da da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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