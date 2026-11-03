Bakan Bolat, Türkiye'nin AB Sanayi Hızlandırma Yasası'na dahil edilmesini istedi

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM), Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) organizasyonunda, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) katılımlarıyla düzenlenen program çerçevesinde organize edilen yemekte uluslararası basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Bolat, "Türkiye ile AB arasındaki güçlü sanayi entegrasyonunun korunması ve daha da ileri taşınması amacıyla AB kurumları, üye ülkeler ve özel sektör nezdindeki girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Made in EU" gündemi kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) uluslararası basın temsilcileriyle, bugün, İstanbul'da, akşam yemeğinde bir araya geldik. Ticaret Bakanlığımız desteği, TİM koordinasyonu ve Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) organizasyonunda, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) katılımlarıyla düzenlenen program çerçevesinde, gün içinde ülkemizdeki otomotiv üretim tesislerini ziyaret eden uluslararası basın mensupları, Türkiye'nin güçlü otomotiv ekosistemini ve Türk otomotiv sanayisinin AB üretim ve tedarik zincirleriyle ne denli derin bir bütünleşme içerisinde olduğunu bizzat yerinde gözlemleme fırsatı bulmuştur" dedi

"Tedarik zincirlerinin dayanıklılığının güçlendirilmesi bir gereklilik"

Tedarik zincirinin önemli olduğu belirten Bakan Bolat, "Gerçekleştirilen buluşmada, Türkiye'nin AB Sanayi Hızlandırma Yasası'nın (Industrial Accelerator Act) kapsamına tüm hükümleri itibarıyla dahil edilmesinin yalnızca ülkemiz açısından değil, AB sanayisinin rekabet gücünün korunması, tedarik zincirlerinin dayanıklılığının güçlendirilmesi ve Avrupa sanayisinin geleceği bakımından da bir gereklilik olduğunu bir kez daha vurguladık.Türkiye ile AB arasındaki güçlü sanayi entegrasyonunun korunması ve daha da ileri taşınması amacıyla AB kurumları, üye ülkeler ve özel sektör nezdindeki girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı