Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Bolat, Türkiye'nin AB Sanayi Hızlandırma Yasası'na dahil edilmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bolat, Türkiye'nin AB Sanayi Hızlandırma Yasası'na dahil edilmesini istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Bolat, İstanbul'da TİM'de uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bolat, Türkiye'nin AB Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamına dahil edilmesinin gerekliliğini vurguladı; basın mensupları otomotiv tesislerini ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM), Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) organizasyonunda, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) katılımlarıyla düzenlenen program çerçevesinde organize edilen yemekte uluslararası basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Bolat, "Türkiye ile AB arasındaki güçlü sanayi entegrasyonunun korunması ve daha da ileri taşınması amacıyla AB kurumları, üye ülkeler ve özel sektör nezdindeki girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Made in EU" gündemi kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) uluslararası basın temsilcileriyle, bugün, İstanbul'da, akşam yemeğinde bir araya geldik. Ticaret Bakanlığımız desteği, TİM koordinasyonu ve Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) organizasyonunda, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) katılımlarıyla düzenlenen program çerçevesinde, gün içinde ülkemizdeki otomotiv üretim tesislerini ziyaret eden uluslararası basın mensupları, Türkiye'nin güçlü otomotiv ekosistemini ve Türk otomotiv sanayisinin AB üretim ve tedarik zincirleriyle ne denli derin bir bütünleşme içerisinde olduğunu bizzat yerinde gözlemleme fırsatı bulmuştur" dedi

"Tedarik zincirlerinin dayanıklılığının güçlendirilmesi bir gereklilik"

Tedarik zincirinin önemli olduğu belirten Bakan Bolat, "Gerçekleştirilen buluşmada, Türkiye'nin AB Sanayi Hızlandırma Yasası'nın (Industrial Accelerator Act) kapsamına tüm hükümleri itibarıyla dahil edilmesinin yalnızca ülkemiz açısından değil, AB sanayisinin rekabet gücünün korunması, tedarik zincirlerinin dayanıklılığının güçlendirilmesi ve Avrupa sanayisinin geleceği bakımından da bir gereklilik olduğunu bir kez daha vurguladık.Türkiye ile AB arasındaki güçlü sanayi entegrasyonunun korunması ve daha da ileri taşınması amacıyla AB kurumları, üye ülkeler ve özel sektör nezdindeki girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding'in patronu hayatını kaybetti
Halı sahada başlayan tartışma cinayetle bitti! 19 yaşında can verdi

Futbol oynamaya gitti, hayatından oldu! Son anları kamerada
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti

Stadın önüne gidip isyan etti: Affetmezler abi
Meksika'da uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Faciada kurtulan olmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'in kızına hazırlattığı odayı görenler şaşkına döndü

İkinci kez baba oldu! Hazırlanan odayı görenler şaşkın
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler

Görüntüler Türkiye'den! Kuyruğun sonu görünmedi
Murat Boz fon ve hisselerde battığı iddialarını yalanladı

Ünlü şarkıcıdan "fon" iddialarına yanıt
Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak?

Ceza yedi, haddini aştı: Vatan hainlerine...
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar

EYT'yi kıl payı kaçıranları umutlandıran haber! Detaylar belli oldu

Nazilli'de 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi tutuklandı! Annesi adliyede bayıldı

15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakladı! Annesi adliyede bayıldı
Yılmaz Kunt'tan ayrılan Alya aşka kapıları kapattı

Genç şarkıcı ayrılık sonrası aşka kapılarını kapattı: 10 senedir...