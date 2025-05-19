Bahçeliyurt Köyü'nde 19 Mayıs Coşkusu

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Bahçeliyurt köyünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar 24 metrelik Türk bayrağı ile köy meydanına kadar yürüdü.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Bahçeliyurt köyünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, köy halkının yoğun katılımıyla coşku içerisinde kutlandı. Yaşlısından gencine herkesin ellerinde Türk bayraklarıyla yer aldığı kutlamalarda, köy muhtarı Zeynel Abidin Gündoğdu ve Ankara Bahçeli Yurt Köyü Derneği tarafından hazırlanan 24 metre uzunluğundaki dev bayrakla oluşturulan kortej, duygusal anlara sahne oldu. Vatandaşlar, 24 metrelik Türk bayrağı ile köy meydanına kadar yürüdü. Yaşlılar, gençler ve çocukların aynı safta buluştuğu yürüyüş, köy halkının milli bayramlara olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

"Türk bayrakları ile köyün girişinde kortej oluşturduk"

Köyün yetiştirdiği Öğretmen Hasan Gündoğdu, 19 Mayıs'ın Türk milletinin istikbalini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Bahçeliyurt köyünde büyük bir coşku ile kutlandığını ifade eden Gündoğdu, "Köyümüzün insanları ellerinde Türk bayrakları ile köyün girişinde kortej oluşturdu. Vatandaşlar ile birlikte köy meydanına kadar hep birlikte coşkuyla yürüdük" dedi. - SİVAS