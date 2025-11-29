Baba ve Oğul Futbolda Aynı Takımda

Hatay'da çocukluktan itibaren meşin yuvarlak peşinde ter döken 42 yaşındaki Hayrettin Aykut, hayalini gerçekleştirerek 16 yaşındaki oğlu Enes Aykut ile aynı takımda birlikte futbol oynuyor.

Payas Mesa Spor'un baba ve oğul futbolcuları 42 yaşındaki Hayrettin Aykut ile 16 yaşındaki oğlu Enes Aykut, meşin yuvarlağın peşinde birlikte top koşturuyor. Futbol ile 7 yaşında tanışan Hayrettin Aykut, uzun yıllar amatör olarak futbol oynadıktan sonra hayallerini gerçekleştirerek evladı Enes Aykut ile aynı takımda ter dökmeye başladı. Takımdaki diğer futbolcular ve vatandaşların ilgisini çeken baba ve oğul, antrenmanlarda ve maçlarda sergiledikleri uyumla takımlara güç katıyorlar.

"16 yaşındaki oğlumla aynı A takımda oynamak benim için büyük gurur"

Futbola 7 yaşında başladığını söyleyen 42 yaşındaki Hayrettin Aykut, evladıyla futbol oynamanın kendisi için her zaman hayal olduğunu ifade ederek "Spora küçük yaşlardan beri devam ediyorum. Ailede özellikle anne tarafım futbolla iç içeydi. Dayılarım kaleciydi, futbolcuydu ve bende onların teşvikiyle futbola başladım. Payas Spor'da yıldız ve genç takımlarda forma giydim. Ardından Demirçelik Spor'da oynadım. Bir dönem Hatayspor beni istedi, orada da bulundum. Ayrıca Manisaspor'un idmanlarına çıktım. Dört çocuğum var; iki oğlan iki kız. Yıllardır hayalim oğlumla aynı sahada oynamaktı. Onda yeteneği ve azmi görünce 'neden olmasın' dedim. 3-4 yıldır Payas Mesa Spor'da hem forvet oynuyor hem de oğlumla omuz omuza mücadele ediyorum. O da sağ ve sol açıkta görev yapıyor. Sahada fikir alışverişi yapıyoruz, tartışıyoruz ama bunlar tatlı tartışmalar. Çocuklarımı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spora yönlendiriyorum. 16 yaşındaki oğlumla aynı A takımda oynamak benim için büyük gurur. Bir yaşında bir oğlum daha var; eşimle şakalaşıyoruz, 'O da büyüsün, üçümüz birden sahaya çıkarsınız' diyoruz. Allah güç verirse onunla da sahaya çıkmak isterim" dedi.

"Her çocuğun hayali babasıyla aynı sahada oynamaktır"

Babasıyla aynı sahada top koşturan 16 yaşındaki Enes Aykut, "Babamın geçmişte iyi bir futbolcu olduğunu tüm arkadaşları bana anlatıyordu ama ben ilk başta buna çok inanmazdım. Onu geçmek istiyordum. Aynı sahada oynamaya başladıktan sonra ne kadar iyi olduğunu kendim gördüm. Bu yaşına rağmen çok hızlı ve bitirici Evde zaman zaman 'neden pas vermedin, neden o pozisyonu bitiremedin' gibi tatlı tartışmalarımız oluyor. Futbola üç yıl önce lisans çıkararak başladım ve mücadele etmeye devam ediyorum. Her çocuğun hayali babasıyla aynı sahada oynamaktır. Ben bunu yaşadığım için çok şanslıyım. Babam gol attığında ben atmış gibi seviniyorum. Profesyonel bir kulüpte oynamak en büyük hayalim. Fenerbahçe ya da Galatasaray olmak zorunda değil; Türkiye'de veya yurt dışında profesyonel bir takımda A takım seviyesinde forma giymek istiyorum" ifadelerini kullandın. - HATAY